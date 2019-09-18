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Hakkari'de PKK'lı terörist teslim oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 20:43 | Son Güncelleme

Emniyet müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü ikna çalışmaları sonucu PKK'lı bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de polis ekiplerince ikna edilen PKK'lı terörist teslim oldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Ekiplerin ikna çalışmaları sonucu bir PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teröristin, 2014 yılında terör örgütüne katıldığı ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arandığı tespit edildi.

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