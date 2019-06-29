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Hakkari'de PKK'lılarla çıkan çatışmada bir asker şehit oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2019 23:22 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin merkeze bağlı Doğanlı köyünde, PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada ağır yaralanan bir asker, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin merkeze bağlı Doğanlı köyünde, PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada ağır yaralanan bir asker, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.
Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 28 Haziran günü merkeze bağlı Doğanlı Mezrası'nda bölücü terör örgütü mensuplarıyla çatışma çıktığı belirtildi. Yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Çıkan çatışmada ağır yaralanan kahraman Jandarma personelimiz kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."
Şehit olan asker için yarın Hakkari Dağ ve Komando Tugayı'nda tören düzenleneceği öğrenildi.

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