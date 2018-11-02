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Hakkari'de PKK'nın bomba ve mühimmatı ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 02.11.2018 10:26 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK'ya ait olduğu belirlenen uzun namlulu silahlara ait mühimmat, el bombaları ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Hakkari'de PKK'nın bomba ve mühimmatı ele geçirildi

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK'ya ait olduğu belirlenen uzun namlulu silahlara ait mühimmat, el bombaları ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Hakkari Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Şemdinli ilçesine bağlı Altınsu ve İncesu mezraları kırsalına terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, yapılan arazi arama tarama faaliyetlerinde 1033 kalaşnikof ve bixi silahlarına ait fişek, 8 el bombası, 6 el bombası tıpası, 6 muhtelif sayıda fişek bulunan şarjör, 13 antitank roket mühimmatı, 3 adet roket sevk motoro, 1 anti personel roket mühimmatı, 17 sevk fişeği, 5 içi boş sevk fişeği kabı, çeşitli ebatlarda kablo parçaları, EYP yapımında kullanılan 5 uzaktan kumandalı alpha fire alıcı, 2 top bant, 2 yapıştırıcı, 2 silikon, 2 testere ucu, 1 küçük kazma, 1 makas , 2 hücum yeleği, 1 uyku tulumu, 1 ağzı kesik büyük tüp ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi.

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Hakkari'de PKK'nın bomba ve mühimmatı ele geçirildi

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