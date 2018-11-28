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Hakkari'de PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 28.11.2018 10:39 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde polisin kırsal alana düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait roketatar mühimmatı, silah, patlayıcı yapımında kullanılan malzeme, kablo ve dinamit lokumu ele geçirilirken, bir sığınak da tespit edilerek kullanılmaz hale getirldi.  Hakkari Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler dün Şemdinli ilçesi Altınsu köyü Serdal Deresi mevkisine operasyon düzenledi.

Hakkari'de PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi

Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde polisin kırsal alana düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait roketatar mühimmatı, silah, patlayıcı yapımında kullanılan malzeme, kablo ve dinamit lokumu ele geçirilirken, bir sığınak da tespit edilerek kullanılmaz hale getirldi.
Hakkari Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler dün Şemdinli ilçesi Altınsu köyü Serdal Deresi mevkisine operasyon düzenledi. Operasyonda arazi aramalarında roketatar mühimmatı, 6 pil bloğu, 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 AK-47 kalaşnikof şarjörü, 1 içi dolu keskin nişancı tüfeği şarjörü, 7 anti-tank roketatar mühimmatı, 3 anti-personel roketatar mühimmatı, 63 adet (her biri 230 gramlık) dinamit lokumu ve 6 voltluk küçük akü ele geçirildi. Operasyonlarda doğal mağara şeklinde bir sığınağın tespit edildiği, sığınak girişinde tuzaklanmış 1 adet el bombasının da imha edildiği belirtildi.

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Hakkari'de PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi

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