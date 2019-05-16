Hakkari'de, PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, son 4 günde 9 teröristin etkisiz hale getirildiği Hakkari Yüksekova'da PKK'ya ait çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlığın resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre; Hakkâri Yüksekova Alandüz bölgesinde devam eden operasyonda 4 günde 9 terörist etkisiz hale getirildi. Devam eden operasyonlarda tespit edilen PKK'lı teröristlere ait bir depoda arama yapıldı. Aramada 53 kutu içinde bin 484 adet doçka mühimmatı, 34 sandık içerisinde 2 bin 890 adet uçaksavar mühimmatı, 74 sandık içerisinde 51 bin 800 adet piyade tüfeği mermisi, 3 varil dolusu AK-7 piyade tüfeği şarjörü, 7 el bombası, 4 adet M-16 şarjör, 19 adet kaleşnikof şarjör, 2 jeneratör, 1 AK 47 piyade tüfeği, El Yapımı Patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ve çok miktarda sığınak yapımında kullanılan malzeme ile yaşam malzemesi ele geçirildi.

ANKARA, (DHA)

