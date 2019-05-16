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Hakkari'de PKK'ya ait mühimmat deposu bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2019 19:13 | Son Güncelleme

Hakkari'de son dört günde 9 teröristin etkisiz hale getirildiği Yüksekova Alandüz bölgesinde devam eden operasyonlarda, bir depoda PKK'lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

Hakkari'de son dört günde 9 teröristin etkisiz hale getirildiği Yüksekova Alandüz bölgesinde devam eden operasyonlarda, terör örgütü PKK'ya ait mühimmat deposu bulundu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, son dört günde 9 teröristin etkisiz hale getirildiği Hakkari Yüksekova Alandüz bölgesinde devam eden operasyonlarda tespit edilen PKK’lı teröristlere ait bir depoda mühimmatın ele geçirildiği bildirildi.

Açıklamada, depoda yapılan aramada, 53 kutu (1484 adet) 23,5 milimetre Doçka mühimmatı, 34 sandık (2 bin 890 adet) 12,7 milimetre uçaksavar mühimmatı, 74 sandık (51 bin 800 adet) 7,62 milimetre piyade tüfek mermisi, 3 varil dolusu AK-7 piyade tüfek şarjörü, 7 el bombası, 4 M-16 şarjör, 19 kalaşnikof şarjörü, 2 jeneratör, 1 AK 47 piyade tüfeği, EYP yapımında kullanılan malzemeler ve çok miktarda sığınak yapımında kullanılan alet edevat ile yaşam malzemesi bulunduğu aktarıldı.

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