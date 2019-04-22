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Hakkari'de PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 14:27 | Son Güncelleme

Hakkari'de PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda patlayıcı ve mühimmat bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Altınsu köyü Dereboyu Mahallesi kırsalında dün yürütülen operasyonda 9 roket başlığı, 10 roket sevk fişeği, fünyesi takılmamış 6 el bombası, 8 el bombası fünyesi, 10 kilogram el yapımı patlayıcı, 2 kalaşnikof şarjörü, Dragunov keskin nişancı tüfeği şarjörü, 460 adet 5,56 milimetre çapında şeritli fişek, 585 adet 12,7 milimetre çapında uçaksavar mühimmatı, bin 726 adet 7,62 milimetre çapında piyade tüfeği fişeği, 2 jelikan ve sırt çantası ele geçirildi.

Bölgedeki operasyonlar devam ediyor.

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Hakkari mühimmat operasyon terör örgütü pkk

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