Hakkari'de, PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

ANKARA, (DHA) - MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca son 4 günde 9 teröristin etkisiz hale getirildiği, Hakkari Yüksekova'da PKK'ya ait mühimmat ele geçirildiği açıklandı.

Bakanlığın internet sitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yüksekova Alandüz bölgesinde sürdürülen operasyonda, 4 günde 9 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonda tespit edilen PKK'lı teröristlere ait depoda arama yapıldı. Aramada 53 kutu içinde 1484 doçka mühimmatı, 34 sandık içinde 2 bin 890 uçaksavar mühimmatı, 74 sandık içinde 51 bin 800 piyade tüfeği mermisi, 3 varil dolusu AK-7 piyade tüfeği şarjörü, 7 el bombası, 4 adet M-16 şarjör, 19 kalaşnikof şarjörü, 2 jeneratör, 1 adet AK 47 piyade tüfeği, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ve çok sayıda sığınak yapımında kullanılan malzeme ile yaşam malzemesi ele geçirildi.

