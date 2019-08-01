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Hakkari'de PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2019 18:24 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait silah, fişek, şarjör ve patlayıcı yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait silah, fişek, şarjör ve patlayıcı yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Yüksekova'nın Büyükçiftlik Beldesi Zeynep Deresi mevkiinde bölücü terör örgütü mensuplarına ait silah ve mühimmat bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye operasyon düzenlendi. Bölgede yapılan aramalarda, terör örgütü PKK'ya ait G-3 piyade tüfeği, 11 adet G-3 piyade tüfeğine ait şarjör, 130 adet G-3 piyade tüfeği fişeği, 184 adet makineli tüfek fişeği, EYP (el yapımı patlayıcı) düzeneği ele geçirdi.

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