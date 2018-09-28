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Hakkari'de PKK'ya ait silah ve mühimmatı ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2018 15:59 | Son Güncelleme

HAKKARİ'de, jandarmanın düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait silah, anti-tank mühimmatı ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi.

Hakkari'de PKK'ya ait silah ve mühimmatı ele geçirildi

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'de, jandarmanın düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait silah, anti-tank mühimmatı ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi.
Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Konak köyü Berçelan Yaylası'nda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde, terör örgütüne ait 4 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 keskin nişancı tüfeği, anti- tank mühimmatı, 7 adet dolu AK-47 Kalaşnikof şarjörü, 4 dolu keskin nişancı tüfeği şarjörü, 3 pil bloğu ve 2 büyük tüp ele geçirildi.

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