Hakkari'de PKK'ya ait tüfekler ele geçirildi

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yürütülen operasyonlarda, PKK terör örgütüne ait uzun namlulu 2 tüfek, bu silahlara ait şarjör ve fişekler ele geçirildi.

Hakkari Valiliği, jandarma ekiplerinin Şemdinli kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonlarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

"İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Şemdinli ilçesi Bağlar mevkisi kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde; 1 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 G-3 piyade tüfeği (yabancı menşeli), 1 G-3 piyade tüfeği şarjörü,1 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü ve bu silahlara ait 102 fişek ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

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