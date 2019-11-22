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Hakkari'de PKK'ya yönelik operasyonda silah ve yaşam malzemesi ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 14:54 | Son Güncelleme

Hakkari'de PKK'ya yönelik operasyonda silah ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Hakkari'de PKK'ya yönelik operasyonda silah ve yaşam malzemesi ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalındaki terör operasyonunda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Doğanlı köyü kırsalında tespit edilen sığınakta biksi makineli tüfek,
RPG-7 roketatar,
7.65 mm susturuculu tabanca, iki tabanca şarjörü,
600 biksi mühimmatı,
200’lü biksi mayonu, 6 anti tank roketatar mühimmatı,
5 el bombası,
kara mayını,
6 roketatar sevk fişeği,
el telsizi,
el dürbünü,
dörtlü pil bloku,
panço, mat ve uyku tulumu, yaşam malzemesi, örgütsel doküman ve tıbbi malzeme ele geçirildi.

Bölgede terör örgütüne yönelik operasyonlar sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari Terörle Mücadele Yüksekova

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