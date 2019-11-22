Hakkari'de PKK'ya yönelik operasyonda silah ve yaşam malzemesi ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalındaki terör operasyonunda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Doğanlı köyü kırsalında tespit edilen sığınakta biksi makineli tüfek,

RPG-7 roketatar,

7.65 mm susturuculu tabanca, iki tabanca şarjörü,

600 biksi mühimmatı,

200’lü biksi mayonu, 6 anti tank roketatar mühimmatı,

5 el bombası,

kara mayını,

6 roketatar sevk fişeği,

el telsizi,

el dürbünü,

dörtlü pil bloku,

panço, mat ve uyku tulumu, yaşam malzemesi, örgütsel doküman ve tıbbi malzeme ele geçirildi.

Bölgede terör örgütüne yönelik operasyonlar sürüyor.

