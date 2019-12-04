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Hakkari'de polis eşleri ve çocuklarından sokak hayvanlarına mama kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 15:43 | Son Güncelleme

Hakkari'de polis eşleri ve çocuklarından sokak hayvanlarına mama kampanyası

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de polis eşleri ve çocuklarının biriktirdikleri parayla aldıkları mamalar, sokak hayvanlarının yaşadığı alanlara bırakıldı.

Kentte görev yapan polis eşleri ve çocukları, ağır geçen kış mevsiminde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için yardım kampanyası başlattı.

Hayırseverlerin yardımlarıyla alınan mamalar, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Dr. Savaş Şimşek ve polis memurları tarafından Depin Kontrol Noktası'nın bulunduğu alandaki sokak hayvanlarına ulaştırıldı.

Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğanın zor şartlarıyla mücadele eden hayvanlara insanların sahip çıkması gerektiğini söyledi.

Polis eşleri ve çocuklarının topladıkları parayla hayvanlar için mama aldıklarını anlatan Şimşek, "Mamalarımızı burada hayvanlara dağıttık. Bu uygulamayı bundan sonrada devam ettireceğiz. Sosyal sorumluluk projelerimizi sadece hizmet ettiğimiz toplum için değil aynı zamanda çevremizdeki varlıklar için de devam ettirmek istiyoruz. Eş ve çocuklarımız bu konuda bize katkı sağlıyorlar. Bunu zorlama ya da emir şeklinde değil içimizden gelen sosyal sorumluluk anlayışıyla yapıyoruz. Çünkü onlarında yardıma ihtiyaçları, yaşam hakları var. Yaşam haklarına katkı sağlamak istiyoruz." diye konuştu.

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Emniyet Müdürlüğü Hakkari Savaş Şimşek sokak hayvanları yardım

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