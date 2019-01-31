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Hakkari'de polisten kış lastiği takan sürücülere teşekkür

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 12:19 | Son Güncelleme

HAKKARI Polisi, kış lastiği uygulaması yaptı.

Hakkari'de polisten kış lastiği takan sürücülere teşekkür

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)-HAKKARI Polisi, kış lastiği uygulaması yaptı. Kurala uymayan sürücülere para cezası kesen ekipler, kış lastiği takan sürücülere ise teşekkür etti.
Hakkari Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, ağır kış şartlarının yaşandığı kentte, kış lastiği uygulaması yaptı. Medeni Sancar Kavşağı'nda kontrol noktası oluşturan ekipler, yolda geçen araçları tek tek durdurarak, kontrol etti. Ekipler kış lastiği takan sürücülere teşekkür ederken, kurala uymayan sürücülere ise idari para cezası kesti.
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Hakkari'de polisten kış lastiği takan sürücülere teşekkürHakkari'de polisten kış lastiği takan sürücülere teşekkürHakkari'de polisten kış lastiği takan sürücülere teşekkürHakkari'de polisten kış lastiği takan sürücülere teşekkür

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