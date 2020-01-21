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  4. Hakkari'de projelerle 250 kadın ve engelli istihdam edilecek

Hakkari'de projelerle 250 kadın ve engelli istihdam edilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 17:58 | Son Güncelleme

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık: - "Engellilerle ilgili projemizi kent merkezi ve Yüksekova ilçesinde, diğer projeyi de kent merkezi, Yüksekova ve Çukurca'da uygulayacağız. 2020'de Hakkari'de 2 bin kişiye istihdam alanı oluşturmayı hedefliyoruz"

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Doğu Anadolu Kalkınma Ajansınca (DAKA) uygulanacak "Engelleri Üreterek Aşıyorum" ve "Geleneksel El Sanatlarının Modernizasyonu ve Ekonomik Yaşama Entegrasyonu" projeleri ile 250 kadın ve engellinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Valilik ve İl Özel idaresince yürütülecek 2,5 milyon lira bütçeli projelerin tanıtımı için Valilik salonunda toplantı düzenlendi.

Burada konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Sosyal Gelişmeyi Destekleme (SOGEP) kapsamında üç proje hazırladıklarını ve bu projelerden ikisinin desteklenmeye hak kazandığını söyledi.

Projelerin amacının toplumdaki dezavantajlı grupların istihdama daha fazla katılımını sağlamak ve üretkenliklerini artırmak olduğuna vurgu yapan Akbıyık, şöyle devam etti:

"Bir projemiz, Engelleri Üreterek Aşıyorum projesidir. Bu projeyle yaklaşık 100 engelli vatandaşımıza istihdam alanı oluşturacağız. Diğer projemiz Hakkari'de Geleneksel El Sanatlarının Modernizasyonu ve Ekonomik Yaşama Entegrasyonu projesidir. Burada da yine 150'ye yakın kadınlarımıza ve engelli vatandaşlarımıza yönelik istihdam oluşturulacak."

Akbıyık, bu proje ile Hakkari kiliminin yaşatılmasını da sağlamayı hedeflediklerini belirterek, projelerin yaklaşık 2,5 milyon lira bütçeli olduğunu aktardı.

Bu projelerin bölge için büyük önem arz ettiğini anlatarak emeği geçenlere teşekkür eden Akbıyık, şunları kaydetti:

"Engellilerle ilgili projemizi kent merkezi ve Yüksekova ilçesinde, diğer projeyi de kent merkezi, Yüksekova ve Çukurca'da uygulayacağız. 2020'de Hakkari'de 2 bin kişiye istihdam alanı oluşturmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda bir iş adamıyla gerekli sözleşmeleri imzaladık. Burada bir tekstil fabrikası kuruluyor. Önümüzdeki ayda inşallah işçi alımına başlanacak. En az 500 kişiyi burada istihdam etmeyi hedefliyoruz. Bir iş adamıyla yaptığımız çalışmalar neticesinde de halıcılık konusunda bir projemiz var. Her mahalleye bir halı atölyesi açarak bin kişiyi istihdam etmeyi hedefliyoruz."

DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray da SOGEP kapsamında bölgede 6 projenin desteklenmeye hak kazandığını söyledi.

Projelerden en yüksek bütçeli olanların Hakkari'ye ait olduğunu belirten Güray, "İnşallah bu projeler sonunda programın esas hedef kitlesi olan kadınlar, engelliler ve gençler için yeni istihdam alanları oluşacak. Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

Konuşmaların ardından Akbıyık ve Güray, projelerin protokolünü imzaladı.

Toplantıya Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı ve bazı kurum amirleri de katıldı.

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