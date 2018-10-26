Hakkari'de sağanak taşkınlara neden oldu

HAKKARİ (AA) - Hakkari merkez ve Yüksekova ilçesinde etkili olan şiddetli yağış iki derenin taşmasına, bazı ev, ahır, samanlık ve arazilerde su baskınlarına yol açtı.

Kentte bir haftadır aralıklarla etkili olan yağış, akşam saatlerinde sağanağa dönüştü. Bu nedenle merkeze 15 kilometre uzaklıkta bulunan Kırıkdağ köyünden geçen dere taştı.

Dere yatağına yakın bir ahır ve samanlık zarar gördü. Bazı vatandaşlar, ahırda bulunan hayvanlarını önlem amaçlı bölgeden uzaklaştırdı.

İl Özel İdaresi ekipleri bölgede çalışma başlatarak suyun yönünü değiştirmeye çalıştı.

Köy Muhtarı Necmi Adıyaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, şiddetli yağış nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Adıyaman, "Gecenin bu vaktinde çoluk çocuk insanlar hep dışarıda, yüksek yerlerde kalıyor. Şimdi Kırıkdağ yolu ile bağlantımız kesildi, gidemiyoruz. Yukarıda ne oldu, haber alamıyoruz. Şu an bir ahır ve bir samanlığı su götürdü." diye konuştu.

- Yüksekova

Sağanak, Yüksekova'da ise ilçe merkezine 13 kilometre uzaklıktaki Kadıköy ve Adaklı köylerinde taşkına neden oldu.