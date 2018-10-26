Hakkari'de sağanak taşkınlara neden oldu

HAKKARİ (AA) - Hakkari merkez ve Yüksekova ilçesinde etkili olan şiddetli yağış iki derenin taşmasına, bazı ev, ahır, samanlık ve arazilerde su baskınlarına yol açtı.
Kentte bir haftadır aralıklarla etkili olan yağış, akşam saatlerinde sağanağa dönüştü. Bu nedenle merkeze 15 kilometre uzaklıkta bulunan Kırıkdağ köyünden geçen dere taştı.
Dere yatağına yakın bir ahır ve samanlık zarar gördü. Bazı vatandaşlar, ahırda bulunan hayvanlarını önlem amaçlı bölgeden uzaklaştırdı.
İl Özel İdaresi ekipleri bölgede çalışma başlatarak suyun yönünü değiştirmeye çalıştı.
Köy Muhtarı Necmi Adıyaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, şiddetli yağış nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını söyledi.
Adıyaman, "Gecenin bu vaktinde çoluk çocuk insanlar hep dışarıda, yüksek yerlerde kalıyor. Şimdi Kırıkdağ yolu ile bağlantımız kesildi, gidemiyoruz. Yukarıda ne oldu, haber alamıyoruz. Şu an bir ahır ve bir samanlığı su götürdü." diye konuştu.
- Yüksekova
Sağanak, Yüksekova'da ise ilçe merkezine 13 kilometre uzaklıktaki Kadıköy ve Adaklı köylerinde taşkına neden oldu.
Bölgedeki derenin taşması sonucu bazı ev, arazi ve ahırlar su altında kaldı, kimi evler de önlem amaçlı tahliye edildi.
İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, suların yöneldiği Kadıköy ve Adaklı'da çalışma başlattı.
Ekipler, söz konusu köylerde evlerin zarar görmemesi için dere kenarlarında iş makinesiyle set çekti, suyun yönünü değiştirdi.
Köy sakinlerinden Şaban Onat, taşkının akşama doğru başladığını dile getirerek, "Allah yardımcımız olsun. Sayın Vali Beyimiz, Sayın Kaymakam Beyimiz, gecenin bu vaktinde bize yardım gönderdi. Teşekkür ediyorum. İki gündür yağış arttı, bugün daha fazlaydı. Bu da dereyi taşırdı." dedi.
Cengiz Onat da köyde yağış nedeniyle zor anlar yaşadıklarını anlatarak, ilk kez böyle bir olayla karşılaştıklarını ifade etti.
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