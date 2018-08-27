Hakkari'de sahte pasaport ve kaçak sigara ele geçirildi

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ genelinde polisin yaptığı yol kontrollerinde, sahte pasaport, kaçak sigara ve nargile tütünü ele geçirildi.
Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla 20- 27 Ağustos tarihleri arasında il genelinde yapılan uygulamalarda; 3 bin 850 paket gümrük kaçağı sigara, 129 kilogram nargile tütünü, ve sahte olduğu değerlendirilen 5 pasaport ele geçirdi.
Süleyman Soylu'dan tüm resmi birimlere talimat!
Fatih Portakal'a 'direk' tepkisi! Mesajı olay oldu
Ankara'ya gelen ABD'li heyetten S-400 teklifi: Almaktan vazgeçin, F-35'leri verelim
Suriye basınından, Velid Muallim'le ilgili küstah 'Türkiye' iddiası
Çankırı'da 'pes' dedirten görüntü!
Zonguldak’ta damada şaka yapmak isteyen gelin kendi tuzağına düştü
Müthiş keşif! Mersin'den öyle bir hazine çıktı ki...
Canlı yayında böyle öldü!
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı oldu
Abdülkadir Selvi yazdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanları uyanmadan araştırma yaptırdı
Okuyucu Yorumları 0 yorum