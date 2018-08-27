Hakkari'de sahte pasaport ve kaçak sigara ele geçirildi

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ genelinde polisin yaptığı yol kontrollerinde, sahte pasaport, kaçak sigara ve nargile tütünü ele geçirildi.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla 20- 27 Ağustos tarihleri arasında il genelinde yapılan uygulamalarda; 3 bin 850 paket gümrük kaçağı sigara, 129 kilogram nargile tütünü, ve sahte olduğu değerlendirilen 5 pasaport ele geçirdi.

