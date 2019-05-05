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Hakkari'de şehit askerler için tören

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 10:38 | Son Güncelleme

Hakkari'nin Derecik ilçesinde PKK'lı teröristlerin sınır ötesinden yaptığı saldırı sonucu şehit olan piyade sözleşmeli erler Mehmet Erdoğan, Ethem Barış ve Servet Akkuş için tören düzenlendi - Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Derecik ilçesinde PKK'lı teröristlerin sınır ötesinden yaptığı saldırı sonucu şehit olan 3 asker için tören düzenlendi.

Derecik ilçesinde devriye görevi yapan askerlere PKK'lı teröristlerce sınırın ötesinden yapılan saldırı sonucu şehit olan 3 asker için Hakkari'de tören düzenlendi.

Dağ ve Komando Tugay Komutanlığındaki törende, piyade sözleşmeli erler Mehmet Erdoğan, Ethem Barış ve Servet Akkuş'un Türk bayrağına sarılı naaşları alana getirildi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin öz geçmişleri okundu.

- Şehitlerin kanı yerde kalmadı

Öz geçmişlerin okunması sırasında, saldırının ardından başlatılan operasyonlar sonucu 5 teröristin etkisiz hale getirilerek, şehitlerin kanının yerde kalmadığı belirtildi.

Duanın ardından şehitlerin naaşları, silah arkadaşları ve polisler tarafından omuzlarda taşınarak tekbirler eşliğinde helikopterlere konuldu.

Şehit Erdoğan'ın cenazesi memleketi Adana, şehit Barış'ın cenazesi Konya, şehit Akkuş'un cenazesi de Afyon'a gönderilmek üzere Yüksekova'ya uğurlandı.

Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vali İdris Akbıyık, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğu, vali yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, askerler ve polisler katıldı.

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Hakkari şehit tören

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