Hakkari’de şehit askerler için tören düzenlendi

Hakkari’nin Derecik ilçesi Irak sınırında meydana gelen hain saldırı sonucu şehit olan 3 asker için tören düzenlendi.

Derecik ilçesi Irak sınırında meydana gelen hain saldırı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mehmet Erdoğan, Piyade Sözleşmeli erler Ethem Barış ve Servet Akkuş için tören düzenlendi. Dağ ve Komando Tugay Komutanlığındaki törende, Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mehmet Erdoğan, Piyade Sözleşmeli Erler Ethem Barış ve Servet Akkuş’un Türk bayrağına sarılı naaşları alana getirildi. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin özgeçmişleri okundu, dua edildi. Şehit Erdoğan, Barış ve Akkuş’un naaşları, silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınarak helikopterlere konuldu.

Törene; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğu, vali yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, askerler ve polisler katıldı.



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