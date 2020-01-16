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  4. Hakkari'de şehit askerler için tören düzenlendi

Hakkari'de şehit askerler için tören düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 11:27 | Son Güncelleme

Çukurca'da atış eğitiminde yaşanan kazada şehit olan piyade sözleşmeli erler Tolga Kaplan ve Sait Miyanyedi'nin naaşları memleketlerine uğurlandı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde atış eğitimi esnasında meydana gelen kazada şehit olan 2 asker için tören düzenlendi.

Dağ ve Komando Tugay Komutanlığındaki törende, şehit piyade sözleşmeli erler Tolga Kaplan ve Sait Miyanyedi'nin Türk bayrağına sarılı naaşları alana getirildi. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin öz geçmişi okundu, dua edildi.

Şehitlerin naaşları, silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınarak ambulanslara konuldu.

Şehit Kaplan'ın cenazesi Mersin'e, şehit Miyanyedi'nin cenazesi de Zonguldak'a uğurlanmak üzere Van gönderildi.

Törene Vali Vekili Aziz Gölbaşı, Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Yasin Kalın, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Duygu Durmaz Demirayak, Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Abdurrahman Er, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, asker ve polisler katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Çukurca Hakkari şehit uğurlama töreni

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