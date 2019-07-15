HABER

Hakkari'de şehit olan askerler törenle memleketlerine uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 09:09 | Son Güncelleme

HAKKARİ kırsalında sürdürülen iç güvenlik operasyonu sırasında, bir grup PKK'lı terörist ile çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Teğmen Alim Keskin (31), Jandarma Astsubay Üst Çavuş Cengiz Tokur (27), Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Yasir Ağır'ın (27) naaşları, Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda gece saatlerinde düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı.

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA) - HAKKARİ kırsalında sürdürülen iç güvenlik operasyonu sırasında, bir grup PKK'lı terörist ile çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Teğmen Alim Keskin (31), Jandarma Astsubay Üst Çavuş Cengiz Tokur (27), Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Yasir Ağır'ın (27) naaşları, Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda gece saatlerinde düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı.

Hakkari'nin Ceylanlı Köyü'ne bağlı Sütçüler Mezrası'nda düzenlenen iç güvenlik operasyonuna katılan jandarma ekipleri, bir grup PKK'lı terörist ile karşılaştı. Çıkan çatışmada Jandarma Teğmen Alim Keskin, Jandarma Astsubay Üst Çavuş Cengiz Tokur, Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Yasir Ağır şehit oldu. Şehit askerler için gece yarısı Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, vali yardımcıları, Van Jandarma Asayiş Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, kurum amirleri, askerler ve polisler katıldı.

Şehit askerlerin Türk bayrağına sarılı tabutları tören alanına getirilmesinin ardından 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından şehitlerin özgeçmişleri okundu. Okunan duaların ardından şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutları helikoptere konuldu. Şehit Jandarma Teğmen Alim Keskin, Jandarma Astsubay Üst Çavuş Cengiz Tokur, Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Yasir Ağır'ın cenazeleri helikopterle Yüksekova Selahattin Eyyübi Havalimanı'na, oradan da uçakla memleketleri Niğde, İzmir ve Muğla'ya uğurlandı.

PARTNERAudi'de müthiş yenilik!Audi'de müthiş yenilik!
Kırklareli’de arilik çalışmaları devam ediyorKırklareli’de arilik çalışmaları devam ediyor
En karanlık gece: Ellerimi kaldırıp üzerlerine koşmaya başladımEn karanlık gece: Ellerimi kaldırıp üzerlerine koşmaya başladım
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hastane acili dolup taştı! Tam 115 kişi birden!

Hastane acili dolup taştı! Tam 115 kişi birden!

Ayna karşısındaki pozuna beğeni yağdı!

Ayna karşısındaki pozuna beğeni yağdı!

Emri bizzat Trump verdi! Harekete geçtiler!

Emri bizzat Trump verdi! Harekete geçtiler!

Rum basınından flaş iddia!

Rum basınından flaş iddia!

Beyaz mayolu pozuyla takipçilerini büyüledi!

Beyaz mayolu pozuyla takipçilerini büyüledi!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Kavanozda saklıyorlar! Gören şoke oluyor: Burada ne işi var?

Kavanozda saklıyorlar! Gören şoke oluyor: Burada ne işi var?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! S-400 sevkiyatında bir uçak daha Ankara'ya indi

Son dakika! S-400 sevkiyatında bir uçak daha Ankara'ya indi

Son dakika... Erzurum Oltu'da peş peşe depremler

Erzurum Oltu'da peş peşe depremler

Karanlık geceyi anlattı: Ellerimi kaldırıp üzerlerine doğru koşmaya başladım...

En karanlık gece: Ellerimi kaldırıp üzerlerine koşmaya başladım

15 Temmuz gazisinden tüyleri diken diken eden sözler: 1 ay balkonda tüfeğime sarılarak yattım

O geceyi anlattı: 1 ay balkonda tüfeğime sarılarak yattım

'Kızımı bıraktım, eşimle helalleştim ve dışarı çıktım!' 15 Temmuz gecesini böyle anlattı

Gaziyi kurtarmıştı! O geceyi böyle anlattı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Pençe-2 Harekatı' açıklaması

Bakanlıktan 'Pençe-2 Harekatı' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.