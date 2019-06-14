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Hakkari'de şehit Özatak için mevlit okutuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 00:33 | Son Güncelleme

Hakkari'de şehit Özatak için mevlit okutuldu

HAKKARİ (AA) - Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Teğmen Abdulselam Özatak için Hakkari'de mevlit okutuldu.

Sur ilçesinde 5 Şubat 2016'da çukur kazıp, barikat kuran PKK'lı teröristlere yönelik yürütülen operasyonda şehit olan Teğmen Özatak için mevlit programı düzenlendi.

Şehidin Durankaya beldesindeki evinin bahçesinde okutulan mevlidin ardından İl Müftüsü Faruk Gürbüz, şehitler için dua etti.

Burada konuşan Vali İdris Akbıyık, şehidin ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.

Akbıyık, ''Şehidimize Allah’tan rahmet diliyoruz, mekanı cennet olsun. Allah şehidimizin annesine, babasına, kardeşlerine kalanlara uzun ömür versin. Şehitlerimiz peygamberlerle beraberler. Allah herkese şehitlik nasip etmez, sevdiği kullarına şehitliği nasip eder. Okutulan mevlidişerifin ve yapılan duaların kabul edilmesini diliyorum.'' diye konuştu.

Programa Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Komando Albay Hamdi Ünal Akmeşe, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Hakkari Barosu Başkanı Zeydin Kaya, şehit Teğmen Abdulselam Özatak’ın ailesi, yakınları ve kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

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Hakkari Hakkari Vali İdris Akbıyık şehit Teğmen Abdulselam Özatak

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