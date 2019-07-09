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Hakkari’de şehitleri uğurlama töreni

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2019 19:51 | Son Güncelleme

Irak’ın kuzeyinde teröristlerce düzenlenen saldırı sonucu şehit düşen askerler için Hakkari’de uğurlama töreni düzenlendi.Irak’ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde bulunan Tayfur Uluçay Üs Bölgesine ikmal faaliyeti esnasında bulundukları araca teröristler tarafından yapılan roketli saldırı sonucu şehit düşen Hava Savunma Üsteğmen Emre Kargın (Muğla/Dalaman) ve Piyade Uzman Onbaşı Hüseyin Mertoğlu (Burdur/Çeltikçi) için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında tören düzenlendi.

Irak’ın kuzeyinde teröristlerce düzenlenen saldırı sonucu şehit düşen askerler için Hakkari’de uğurlama töreni düzenlendi.
Irak’ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde bulunan Tayfur Uluçay Üs Bölgesine ikmal faaliyeti esnasında bulundukları araca teröristler tarafından yapılan roketli saldırı sonucu şehit düşen Hava Savunma Üsteğmen Emre Kargın (Muğla/Dalaman) ve Piyade Uzman Onbaşı Hüseyin Mertoğlu (Burdur/Çeltikçi) için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında tören düzenlendi. Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Albay Hamdi Ünal Akmeşe, Cumhuriyet Başsavcı Vekili İbrahim Yahşi, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ile siyasi parti temsilcilerinin katıldığı tören, saygı duruşu ve şehitlerin özgeçmişlerinin okunmasıyla başladı. Daha sonra İl Müftüsü Faruk Gürbüz’ün yaptırdığı duanın ardından şehitlerin naaşları uçakla memleketlerine uğurlanmak üzere helikopterle Yüksekova ilçesine uğurlandı.

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