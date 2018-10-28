Hakkari'de silah ve bomba ele geçirildi

HAKKARİ, (DHA) - HAKKARİ Jandarma Komutanlığı'nca Oğul köyü kırsalında yapılan arazi aramalarında çok sayıda silah ve bomba ile mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, merkez Oğul köyü kırsalında arama- tarama faaliyeti gerçekleştirildiği belirtildi. Çok sayıda silah ve bomba ile mühimmat ele geçirildiği belirtilen aramalarla ilgili şöyle denildi:

"İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında, Merkez Oğul Köyü kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde, 1 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 M-16 piyade tüfeği, 3 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 3 M-16 piyade tüfeği şarjörü, 90 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 60 M-16 piyade tüfeği fişeği, 7 anti-tank roketi, 6 sevk fişeği, 16 el bombası, 22 el bombası fünyesi ve 1 uyku tulumu ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

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