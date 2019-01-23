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Hakkari'de soba patlamasında ağır yaralanan Resul, kurtarılamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.01.2019 18:37 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Geçitli köyünde geçen 12 Ocak'ta odun sobasında meydana gelen patlamada ağır yaralanan Resul Demiryent (12), tedavi gördüğü Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Hakkari'de soba patlamasında ağır yaralanan Resul, kurtarılamadı

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Geçitli köyünde geçen 12 Ocak'ta odun sobasında meydana gelen patlamada ağır yaralanan Resul Demiryent (12), tedavi gördüğü Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Olay, geçen 12 Ocak'ta saat 18.00 sıralarında kent merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Geçitli köyünde meydana geldi. Nazmi Demiryent'e ait evde yanan odun sobasında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada Abdulhaluk (19) ve Resul Demiryent kardeşler yaralandı. Yaralı kardeşler, ihbar üzerine köye sevk edilen ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan kardeşlerden Resul Demiryent, önce Van'a, oradan da ambulans uçakla Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Hastanenin yoğun bakım ünitesinde 11 gündür tedavi altında tutulan Resul Demiryent, dün doktorların tüm çabalarına karşın kurtarılamadı.
Otopsinin ardınan çocuğun cenazesi dün ailesine teslim edildi. Resul Demiryent'in cenazesi Geçitli köyündeki mezarlıkta gözyaşları arasında toprağa verildi.

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Hakkari'de soba patlamasında ağır yaralanan Resul, kurtarılamadı

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