Hakkari'de tarihi İncil ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de bir araçta yapılan aramada bilgisayar monitörü içerisine gizlenmiş, tarihi eser niteliğinde İncil bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek, şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"11 Eylül'de Hakkari-Çukurca karayolunda bulunan Köprülü Yol Kontrol Noktası'nda şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada, bilgisayar monitörü içerisine gizlenmiş vaziyette, tarihi eser niteliğinde İncil olduğu değerlendirilen, birbirine iple bağlı şekilde el yazması 17 parça deri ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

