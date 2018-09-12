Hakkari'de tarihi İncil ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de bir araçta yapılan aramada bilgisayar monitörü içerisine gizlenmiş, tarihi eser niteliğinde İncil bulundu.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek, şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"11 Eylül'de Hakkari-Çukurca karayolunda bulunan Köprülü Yol Kontrol Noktası'nda şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada, bilgisayar monitörü içerisine gizlenmiş vaziyette, tarihi eser niteliğinde İncil olduğu değerlendirilen, birbirine iple bağlı şekilde el yazması 17 parça deri ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."
Karısının başını kesip poşet içinde karakola getirdi!
Avrupa'da büyük çatlak! Yetkileri askıya alındı!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la ilgili bomba iddia: 'İstifası cebinde dolaşıyor' söylentileri var!
İstanbul'da kan donduran görüntüler! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı
Aziz Kocaoğlu meydan okudu: Ne Kılıçdaroğlucuyum ne Muharrem İnceciyim
Muharrem İnce'den büyük tepki: Çılgınlık! Bardağı taşıran son damla
Sivas'ta korkutan görüntü!
Rusya'nın en seksi kadını Irina Shayk seçildi!
Balık sandığı şeyin yaban domuzu olduğunu görünce şaşkınlık yaşadı
İzmir'de iğrenç olay! 6 yaşındaki kızını istismar eden sevgilisini savundu
Bu hastalık Türkiye'de ilk kez görüldü! Sigortalar poliçe yenilemedi, aile yardım istiyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum