Hakkari'de tayini çıkan komutanlara veda yemeği

HAKKARİ (AA) - Hakkari Valiliğince, tayinleri çıkan Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Şemdinli 34. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdoğan Baykal ve Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Ersay için veda yemeği verildi. Vali Toprak, Hakkari Evi'nde düzenlenen yemekte yaptığı konuşmada, iki yıldır memleket ve vatan savunması için beraber görev icra ettikleri komutanların yeni görevleri için kentten ayrılacağını söyledi. Ülkenin 2016 yılında ciddi bir sıkıntı yaşadığını ve büyük bir tehlikeden döndüğünü anımsatan Toprak, ''Memleketimiz ve ülkemiz için sonucu çok kötü yerlere gidebilecek bir dönüm noktasıydı. Fakat başta içerideki vatansever komutanlarımız olmak üzere halkımızla emniyet güçlerimizle beraber gösterilen direnç sonucunda çok şükür atlatmış olduk bu önemli olayı." dedi. O dönemde Hakkari'de göreve yeni başladığını anımsatan Toprak, bu süreçte bazı komutanların gözaltına alındığını ve tutuklandığını belirtti.

Oluşan boşluk için ataması yapılan komutanların birbirinden seçkin, nitelikli ve vatansever olduğuna vurgu yapan Toprak, şöyle devam etti: "Çok kötü bir dönemde görev icra ettik. Hem asayişimizin hem de hudutlarımızın korunması manasında, terörle mücadele manasında. Lojistik olarak yeni oluşturduğumuz 60'ın üzerindeki üs bölgelerimizin kurulması, yollarının yapılması, orada elektrik su ihtiyacının giderilmesi, Mehmetçiğimizin rahat etmesi için ve bunun yanında da tabii ki karşımızdaki bu cani terör örgütüyle mücadele hepsi bir arada yürütüldü. Gerçekten askeri manada söylüyorum, tümen komutanımız çok üstün meziyetlere sahip, emir komutasında burada gerçekten iki senede bir tarih yazıldı. Bunu bütün kalbimle söylüyorum. Bunu zaten bütün Türkiye de biliyor 80 milyon da biliyor bütün insanlarımız da biliyor. Terörle mücadelenin kararlı şekilde sürdürüldüğünün altını çizen Toprak, "Normal şartlarda ulaşılması bile çok zor olan çoğu 3 bin 500 metrenin üzerinde noktalara bu kahraman komutanlarımız ulaştılar, ele geçirdiler ve yerleştiler. İlk yıl çok zor şartlarda olsa da ikinci sene bu büyük çabalar neticesinde elektrikleri iyi, suları, yiyecekleri, mutfakları her türlü ihtiyacı karşılanmış şekilde çok daha iyi şartlarda bu sene mücadeleyi devam ettiriyorlar. Hatta bırakın yurt içini, yurt dışında da biliyorsunuz 30-40 kilometre kadar içerilere Kuzey Irak'a ilerleme sağlanarak oralarda da yani bizim köy hizmetlerinin yapamayacağı yollar inşa ederek binalar, karakollar inşa ettiler." ifadesini kullandı.