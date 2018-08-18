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Hakkari'de terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 17:56 | Son Güncelleme

Kırıkdağ köyü kırsalında tespit edilen PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de bir PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, saat 15.30 sıralarında merkez Kırıkdağ köyü Su Yaylası mevkisinde bir PKK'lı teröristin tespit edildiği bildirildi.

Teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, konuyla ilgili adli tahkikatın devam ettiği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari Kırıkdağ terör operasyonu

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