Hakkari'de terör operasyonu

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin Dibecik bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK'lı teröristin insansız hava aracı (İHA) ile takip edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Teröristler İHA ile takip edilerek, yapılan hava harekatı neticesinde etkisiz hale getirilmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir." denildi.

