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Hakkari'de terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 23:58 | Son Güncelleme

Yüksekova ilçesinde PKK'lı 4 terörist hava harekatında etkisiz hale getirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin Dibecik bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK'lı teröristin insansız hava aracı (İHA) ile takip edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Teröristler İHA ile takip edilerek, yapılan hava harekatı neticesinde etkisiz hale getirilmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir." denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari operasyon terör Yüksekova

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