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Hakkari'de terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 17:33 | Son Güncelleme

Hakkari'de terör operasyonu

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda keskin nişancı silahının da bulunduğu 5 silah ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekat timlerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz merkez Kavaklı köyü Çobandağı bölgesinde icra edilen arazi arama tarama faaliyeti neticesinde M-16 piyade tüfeği, 3 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği ve Dragunov keskin nişancı tüfeği ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

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Hakkari terör operasyonu

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