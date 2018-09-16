Hakkari'de terör operasyonu

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda keskin nişancı silahının da bulunduğu 5 silah ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekat timlerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz merkez Kavaklı köyü Çobandağı bölgesinde icra edilen arazi arama tarama faaliyeti neticesinde M-16 piyade tüfeği, 3 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği ve Dragunov keskin nişancı tüfeği ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

