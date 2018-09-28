Hakkari'de terör operasyonu

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda 5 silah ve mühimmat ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Merkeze bağlı Konak köyü Berçelan Yaylası'nda arama tarama faaliyeti yürüten ekipler, 4 kalaşnikof ve bir keskin nişancı tüfeği ile bu silahlara ait 11 şarjör, 9 anti-tank mühimmatı, 3 pil bloku ve 2 büyük tüp ele geçirdi.
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