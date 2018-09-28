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Hakkari'de terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 21:38 | Son Güncelleme

Yüksekova ilçesinde yakalanan PKK'lı teröristlerin verdiği ifade doğrultusunda düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"29 Ağustos'ta Yüksekova ilçesi Yürekli köyünde sağ ele geçirilen bölücü terör örgütü mensuplarının verdiği ifadeler ve İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM Büro Amirliğindeki arşiv kayıtlarına binaen yapılan soruşturma neticesinde Yüksekova İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ile müşterek icra edilen operasyon sonucu yakalanan 9 şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari terör örgütü pkk Yüksekova

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