Hakkari'de terör operasyonu

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de, teröristlere ait silah ve mühimmat bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Merkez Oğul köyü kırsalında 27 Ekim'de arama tarama faaliyeti icra edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği,

M-16 piyade tüfeği,

3 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü,

3 M-16 piyade tüfeği şarjörü, 90 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 60 M-16 piyade tüfeği fişeği, 7 antitank roketi, 6 sevk fişeği, 16 el bombası, 22 el bombası fünyesi ve uyku tulumu ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

