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Hakkari'de terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 19:53 | Son Güncelleme

PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda bir kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait şarjör ve 30 mermi ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir kalaşnikof piyade tüfeği, bu silahın şarjörü ve mermilerinin ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince terör örgütü PKK/KCK faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Bu kapsamda kent merkezine bağlı Geçimli köyü Yeni Mahalle mevkisinde örgüt mensuplarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda yapılan aramalarda teröristlere ait bir AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait şarjör ve 30 mermi ele geçirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari kaleşnikof operasyon silah Terör örgütü

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