HABER

Hakkari'de terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 12:56 | Son Güncelleme

Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 29 av tüfeği ile çok miktarda fişek ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda av tüfekleri ve bu silahlara ait mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarına yönelik çalışmalar sürüyor.

Şemdinli'ye bağlı Hacıbey Mahallesi Cemekürk mezrasının kırsal alanındaki arama tarama faaliyetinde 29 av tüfeği ile bunlara ait 25 dipçik, 25 namlu ile 2 bin 500 fişek ele geçirildi.

Soruşturma devam ediyor.

Kıyamet tarihini açıkladılar! Eğer doğruysa... Kıyamet tarihini açıkladılar! Eğer doğruysa...
Patenle tehlikeli yolculukPatenle tehlikeli yolculuk
Eski çamaşırhaneler ahşap oyma sanatıyla canlanacakEski çamaşırhaneler ahşap oyma sanatıyla canlanacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
av tüfeği finans kaynağı fişek Hakkari operasyon Terör örgütü

En Çok Okunan Haberler

31 Mart yerel seçimleri öncesi son ankette çarpıcı sonuçlar

31 Mart yerel seçimleri öncesi son ankette çarpıcı sonuçlar

ALS, SMA, MS ve DMD hastalarına müjde!

ALS, SMA, MS ve DMD hastalarına müjde!

Süpermarket zinciri satılıyor!

Süpermarket zinciri satılıyor!

Galatasaray'daki Domagoj Vida gerçeği

Galatasaray'daki Domagoj Vida gerçeği

Müjdeyi bakan verdi! Erdoğan o kararnameyi imzaladı!

Müjdeyi bakan verdi! Erdoğan o kararnameyi imzaladı!

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

Yüzlerce kişi hastaneye başvurdu

Yüzlerce kişi hastaneye başvurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tarihte bir ilk! Heybeliada'dan fotoğraflar geldi

Tarihte bir ilk! Heybeliada'dan fotoğraflar geldi

Tarihi değiştiren keşif! Dünyanın ilk ameliyatı Göbeklitepe'de yapıldı

Tarihi değiştiren keşif! İlk ameliyat Göbeklitepe'de yapıldı

İstanbul'da askeri hastanede rehine paniği

İstanbul'da askeri hastanede rehine paniği

30 dakika boyunca inşaat demiriyle dövdü!

30 dakika boyunca inşaat demiriyle dövdü!

Bir anda evin holü çöktü! Anne-kızı komşuları kurtardı

Her şey bir anda oldu! Sesi duyan oraya koştu

Yerel seçim öncesinde merak ediliyordu! Vali, 'Çok mutluyuz' diyerek açıkladı

Seçim öncesi merak ediliyordu! Vali 'Çok mutluyuz' dedi açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.