Hakkari'de terör operasyonu

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda av tüfekleri ve bu silahlara ait mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarına yönelik çalışmalar sürüyor.

Şemdinli'ye bağlı Hacıbey Mahallesi Cemekürk mezrasının kırsal alanındaki arama tarama faaliyetinde 29 av tüfeği ile bunlara ait 25 dipçik, 25 namlu ile 2 bin 500 fişek ele geçirildi.

Soruşturma devam ediyor.

