Hakkari'de terör operasyonu

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli İlçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin terör örgütü PKK/KCK'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Bu çerçevede Şemdinli ilçesinde operasyon düzenlendiği ifade edilen açıklamada, operasyonda örgüte yardım ve yataklık yapıp eleman temin eden 4 kişinin yakalandığı kaydedildi.

Açıklamada, zanlıların çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı aktarıldı.

