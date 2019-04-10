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Hakkari'de terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 14:08 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda silah, mühimmat ve maket uçak ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de düzenlenen terör operasyonunda silah, mühimmat ve maket uçak bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

İl genelinde dün gerçekleştirilen arama taramada AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği ve buna ait şarjör ile 200 fişek, kar 98 mavzer tipi yivli tüfek, deri fişeklik, hücum yeleği, maket uçak ve 2 el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

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Hakkari mühimmat terör operasyonu

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