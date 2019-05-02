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Hakkari'de terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 16:28 | Son Güncelleme

Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, toprağa gömülü bidonda makineli tüfek ve mühimmat ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda, toprağa gömülü bidona gizlenmiş makineli tüfek ve mühimmat bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Altınsu köyü İncesu mezrası mevkisinde 30 Nisan'da operasyon düzenlendi.

Operasyonda, toprağa gömülü bidon içerisinde biksi makineli tüfek, RPG-7 roket başlığı, 2 adet el bombası, 100 adet 7,62 ve 92 adet 5,56 milimetre çapında mermi, sinyal alıcı, patlayıcı yapımında kullanılan çeşitli miktarda madde ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bölgede terör örgütüne yönelik operasyon sürüyor.

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