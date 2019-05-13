Hakkari'de terör operasyonu

İçişleri Bakanlığından Hakkari'nin Yüksekova Dolamadi Tepe bölgesine yönelik operasyonda 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ve 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı birlikleri tarafından bin 800 rakımlı Yüksekova Dolamadi Tepe bölgesinde operasyon düzenlendiği belirtildi.

Hakkari ve Yüksekova Jandarma Özel Harekat Birliklerinin teröristlerle temas sağlaması sonucu 4 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.

