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Hakkari'de terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 17:43 | Son Güncelleme

Çukurca ilçesindeki operasyonda teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 2. Hudut Tugay Komutanlığı görevlilerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu çerçevede ilçenin Kavaklı köyü kırsalında askerlerce arama tarama faaliyeti yürütüldü.

Aramalarda 2 G-3 piyade tüfeği, bir AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, RPG-7 roketatar, tamburalı bomba atar, 4 tamburalı bomba atar mühimmatı, 4 el bombası, tüfeklere ait şarjörler, 3 örgütsel kıyafet, 2 kol saati ve maket bıçağı ele geçirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari Kavaklı köyü terör operasyonu

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