HABER

Hakkari'de terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 21:53 | Son Güncelleme

Şemdinli ilçesindeki operasyonda biri makineli 3 tüfek ile mühimmat ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütüne yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Tekeli köyü Koçbaşı mezrası Fındık Deresi bölgesinde arama tarama faaliyeti gerçekleştirildi.

Aramalarda bir makineli tüfek ve bin 579 fişek, 2 mayon kutusu ile 7 mayonun yanı sıra 2 kalaşnikof ve 29 fişek ile şarjör ele geçirildi.

Korkunç! Her şey bir anda oldu Korkunç! Her şey bir anda oldu
25 Mayıs 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları25 Mayıs 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları
Diyarbakır'ın fethi kutlandıDiyarbakır'ın fethi kutlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hakkari Şemdinli terör operasyonu

En Çok Okunan Haberler

Athena Gökhan O Ses Türkiye’den neden ayrıldığını açıkladı! 'Acun düşünce…'

Athena Gökhan O Ses Türkiye’den neden ayrıldığını açıkladı! 'Acun düşünce…'

Mansur Yavaş'tan çakar lamba uyarısı! Genelge yayınlandı

Mansur Yavaş'tan çakar lamba uyarısı! Genelge yayınlandı

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Can pazarı! Önce çocuklarını attı sonra kendisi atladı

Can pazarı! Önce çocuklarını attı sonra kendisi atladı

'Neşeli Günler'in küçük Tuncay'ına bir de şimdi bakın

'Neşeli Günler'in küçük Tuncay'ına bir de şimdi bakın

Skandal görüntüler! Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Skandal görüntüler! Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Lise öğrencisinin korkunç ölümü! Dizideki gibi intihar etmiş

Lise öğrencisinin korkunç ölümü! Dizideki gibi intihar etmiş

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Çamlıca'daki televizyon kulesine düştü!

Çamlıca'daki televizyon kulesine düştü!

Yeni askerlik sistemi teklifi komisyonda kabul edildi

Yeni askerlik sistemi teklifi komisyonda kabul edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da lahmacun sırası kavgası: 5 yaralı

Lahmacun kavgası kanlı bitti! Pes dedirten olay

Gazeteci Sabahattin Önkibar'a saldırı! Kılıçdaroğlu'ndan 'geçmiş olsun' telefonu

Gazeteci Sabahattin Önkibar'a saldırı! Kılıçdaroğlu'ndan 'geçmiş olsun' telefonu

25 Mayıs 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

25 Mayıs 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Kaçak sakatat işlenen kesimhane mühürlendi, 22 bin TL ceza uygulandı

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'kaçak sakatat' açıklaması

Meteoroloji saat vererek uyardı

Dikkat! Meteoroloji saat vererek uyardı

Taksici, sıra tartışmasında meslektaşını öldürdü

Taksici, sıra tartışmasında meslektaşını öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.