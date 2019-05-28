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Hakkari'de terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 17:51 | Son Güncelleme

Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda tespit edilen sığınıkta patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda tespit edilen sığınakta patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Güvenlik güçlerince Aşağıölçekli Mahallesi Sadullah Tepe kırsal alanında belirlenen sığınakta 12 kilogramlık kesilmiş 2 mutfak tüpü, 3 pil bloğu ve çok sayıda pil, 12 voltluk akü, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan çok miktarda kablo, 2 uyku tulumu, 3 battaniye ve sığınak yapımında kullanılan çok sayıda inşaat malzemesi (kazma, çekiç, murç vb.) ele geçirildi.

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Hakkari sığınak terör operasyonu Yüksekova

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