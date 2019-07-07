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Hakkari'de terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2019 14:45 | Son Güncelleme

Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah, patlayıcı ve mühimmat bulundu

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Yüksekova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Kuruköy Caddesi'ndeki ağaçlık alanda yapılan aramada, 14 dinamit lokumu, 30 içi boşaltılmış el bombası, 26 el bombası pimi, 5 AK-47 kalaşnikof marka silah, bu silaha ait açılmamış bir sandık dolusu fişek ve 14 dolu şarjör, 2 boş fişek mayonu, düdüklü tencere içerisinde hazırlanma aşamasında olan el yapımı patlayıcı, 3 rulo elektrik kablosu, 11 fünye, 2 batarya ve bir miktar türü tespit edilemeyen patlayıcı madde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari mühimmat operasyon PKK Terör örgütü Yüksekova

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