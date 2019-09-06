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Hakkari'de terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 18:44 | Son Güncelleme

Yüksekova ilçesi kırsalındaki operasyonda tespit edilen sığınakta, teröristlere ait 3 tüfek, 3 el telsizi ve 3 mutfak tüpü ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında, terör örgütüne yönelik operasyonda tespit edilen bir sığınakta, teröristlere ait tüfekler, el telsizleri ve mutfak tüpleri ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Bu çerçevede Yüksekova ilçesi Keçili köyü kırsalında gerçekleştirilen operasyonda teröristlerce kullanıldığı değerlendirilen sığınak tespit edildiği aktarılan açıklamada, sığınaktaki aramada 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bir mavzer piyade tüfeği,
3 el telsizi ile 3 mutfak tüpü ele geçirildiği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari Terörle Mücadele Yüksekova

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