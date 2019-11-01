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Hakkari'de terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 14:28 | Son Güncelleme

Hakkari'de terör operasyonu

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik İkiyaka dağlarında düzenlenen operasyonda, bir mağarada 10 el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yüksekova ilçesi İkiyaka dağlarında dün tespit edilen mağara içerisinde yapılan aramada, 20 dolu büyük tüp, 30 elektrikli fünye, 10 el yapımı patlayıcı düzeneği, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılmak üzere 3 kesilmiş büyük tüp, 500 metre elektrik kablosu, 200 litre jelikan içerisinde mazot, jeneratör, 2 hilti, 100 metre uzunluğunda havalandırma borusu ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiş olup konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari ikiyaka dağları Terörle Mücadele Yüksekova

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