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Hakkari'de terör oprasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 10:15 | Son Güncelleme

Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda silah ve mühimmat bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Yüksekova ilçesi Yaylacık köyü Killik Tepe bölgesinde 24 Kasım'da arama tarama faaliyeti yürütüldüğü aktarılan açıklamada, "AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 14 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, mauser marka tüfeğe ait şarjör ve 11 fişek ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir." denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari operasyon PKK silah terör

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