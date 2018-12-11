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Hakkari'de terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 11.12.2018 19:34 | Son Güncelleme

HAKKARİ'de, jandarmanın terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda roketatar, bixi mühimmatı, el bombası, silah ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'de, jandarmanın terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda roketatar, bixi mühimmatı, el bombası, silah ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Hakkari il Jandarma komutanlığını ekipleri, terör örgütü PKK'nın kış yapılanmasına yönelik eski Kırıkdağ Köyü'ne bağlı Kırkpınar Deresi kırsal bölgesine operasyon düzenledi. Operasyonda, yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde 4 RPG-7 roketatar mühimmatı, 500 biksi mühimmatı, 12 el bombası, 8 AK-47 kalaşnikof şarjörü, 500 gram A4 patlayıcı, 200 metre ateşleme kablosu, 10 metre infilaklı fitil ve 2 adet EYP düzeneği ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar sürüyor.

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