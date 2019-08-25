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Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 22:06 | Son Güncelleme

8 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede silah, mühimmat ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 8 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede silah, mühimmat ve çok miktarda yaşam malzemesinin ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 24-25 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda PKK'lı 8 teröristin etkisiz hale getirildiği Tuğlu Bölgesi'nde arama tarama faaliyetinin yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Aramada, 4 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği,
dragunov keskin nişancı tüfeği,
RPG-7 roketatar, 5 antitank roketatar mühimmatı,
2 roketatar,
AT-4 tanksavar füzesi,
8 el bombası,
3 telsiz,
el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda pil ve kablo,
8 elektrikli fünye,
3 tüp (EYP düzeneği kurulu),
2 akım ölçer ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Konuyla ilgili adli tahkikat devam ediyor."

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari Şemdinli terör operasyonu

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