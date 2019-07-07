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Hakkari'de terör örgütüne ait patlayıcı madde ve mühimmat ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 07.07.2019 15:32 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait silah, anti-tank mühimmatı, el bombaları ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Hakkari'de terör örgütüne ait patlayıcı madde ve mühimmat ele geçirildi

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait silah, anti-tank mühimmatı, el bombaları ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi Kuruköy Caddesi üzerinde bulunan ağaçlık alanda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde, terör örgütüne ait, 14 dinamit lokumu, içi boşaltılmış 30 el bombası, 26 el bombası pimi, 5 AK-47 Kalaşnikof marka silah, 1 sandık AK-47 Kalaşnikof marka silaha ait fişek, 14 AK-47 Kalaşnikof marka silaha ait dolu şarjör, 2 boş fişek mayonu, 1 düdüklü tencere içerisinde hazırlanma aşamasında olan EYP (el yapımı patlayıcı), 3 rulo elektrik kablosu, 11 fünye, 2 batarya ve bir miktar nevi tespit edilemeyen patlayıcı madde ele geçirildi.

FOTOĞRAFLI

Hakkari'de terör örgütüne ait patlayıcı madde ve mühimmat ele geçirildiHakkari'de terör örgütüne ait patlayıcı madde ve mühimmat ele geçirildiHakkari'de terör örgütüne ait patlayıcı madde ve mühimmat ele geçirildiHakkari'de terör örgütüne ait patlayıcı madde ve mühimmat ele geçirildi

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