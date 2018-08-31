Hakkari'de terör saldırısı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiftlik beldesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu bir askerin şehit olduğu bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Büyükçiftlik beldesindeki Evliya Tepe'de bölücü terör örgütü mensuplarınca tuzaklanan el yapımı patlayıcı, uzaktan kumandayla infilak ettirildi.
Patlama sonucu bir asker şehit oldu.
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